Испания: самый большой в мире магазин пружин находится в Мадриде

Хозяева торговой точки заверяют, что Muelles Ros - самый большой магазин пружин не только в Испании, но и в мире. Они отмечают, что пружины из Мадрида покупают фабрики, организации и частные лица в стране и за рубежом: от премии Гойя до Космического агентства.

Наиболее востребованы пружины для изготовления дверных замков, а также машин и оборудования, поездов, лифтов, бетономешалок, аттракционов, огнестрельного оружия, шариковых ручек или часов. В магазине более 6300 наименований: круглые, овальные, спиралевидные, легкие, как перо, и многокилограммовые, ламинированные и многие другие.

Все пружины изготавливаются на семейном предприятии в Барселоне Boixadera Ros, на котором сменилось уже третье поколение, пишет noticia.ru.

У входа в магазин стоит самая объемная пружина, которая была изготовлена специально для бура, использовавшегося при строительстве M-30. Она весит 200 кг и стоит 8 тысяч евро.

Изначально в конце XIX века магазин располагался на площади Сан-Бернардо, откуда позже переехал на Ронда-де-Аточа, поближе к трамвайной линии. За долгое время существования магазин оброс историями. Одна из последних связана с ФК «Реал Мадрид», у которого сломалась газонокосилка накануне матча и, чтобы ее починить, клубу срочно потребовались пружины.