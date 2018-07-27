Испания: самый старый фасад Саграда-Фамилии отреставрируют

Пятница, 27 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: самый старый фасад Саграда-Фамилии отреставрируют

Храм Святого Семейства в Барселоне одновременно будут строить и реставрировать.

В настоящее время строительные работы ведутся без остановки, чтобы к 2026 году Саграда-Фамилия предстала перед посетителями во всей красе.

По-прежнему не завершен фасад Славы и часть, ведущая в сторону проспекта Диагональ. Основные усилия сконцентрированы на возведении башен, посвященных апостолам, Деве Марии и Христу, которые должны сделать храм самым высоким сооружением каталонской столицы.

Параллельно началась подготовка к реставрации самого старого фасада Саграда-Фамилии – фасада Рождества. С помощью самых современных методов, от сканирования до фотограмметрии, специалисты оценят текущее состояние портала, колоколен и скульптур. С помощью различного оборудования специалисты рассчитывают получить детальное трехмерное изображение фасада и определить «слабые места», потенциальные структурные повреждения и мелкие трещины, пишет noticia.ru.

Строительством фасада Рождества архитектор Антонио Гауди руководил лично. Первый портал начали возводить в 1892 году, и за время своего существования он больше других элементов был подвержен воздействию климатических факторов.

Архитекторы на продолжении нескольких месяцев работают над планом реставрации. Задача осложняется тем, что оригиналы проекта сгорели в 1930-х.

Реставрация фасада, который рассказывает о рождении и земной жизни Иисуса, займет около двух лет. Дата начала работ не установлена, и пока не получено разрешение на проведение реставрации от Правительства Каталонии.

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