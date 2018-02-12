Испания: самый старый отель Мадрида снова принимает гостей

Понедельник, 12 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: самый старый отель Мадрида снова принимает гостей

Gran Hotel Inglés вновь открывает свои двери в Мадриде.

После реставрации отель стал пятизвездочным.

Сеть Hidden Away Hoteles вложила в ремонт бутик-отеля на улице Эчегарай 16 миллионов евро. Он расположен в центре города, рядом с Пуэрта-дель-Соль и Конгрессом.

Gran Hotel Inglés считается самой старой гостиницей испанской столицы. Впервые она была открыта в 1853 году и стала первым отелем с рестораном на первой электрифицированной улице Мадрида, пишет noticia.ru.

Реставрацией занималось архитектурное бюро Rockwell Group. Изначально в отеле было 72 номера, в ходе ремонта площадь комнат была увеличена, и отныне бутик-отель включает 48 номеров, 6 из которых относятся к категории «люкс». В гостинице два ресторана, библиотека, тренажерный зал и wellness-центр.

У сети Hidden Away Hoteles в Испании есть еще один отель - Posada Terra Santa на Майорке.

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