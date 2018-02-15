Испания: самый старый ресторан Европы находится в Мадриде

Restaurante Sobrino de Botín, который местные жители часто называют Restaurante Botín или Casa Botín, распахнул свои двери в 1725 году и с тех пор не прекращал свою работу ни на один день - даже во время Гражданской войны в Испании.

Это заведение прославилось еще и тем, что в числе его постоянных посетителей были многие мировые знаменитости. В частности, американский писатель Эрнест Хемингуэй не только угощался блюдами из барашка и молочного поросенка, но и пытался постичь азы испанского кулинарного искусства - до тех пор, пока тогдашний владелец тактично не посоветовал ему заняться своим делом. В свою очередь, юный Франсиско Гойя работал здесь мойщиком посуды, чтобы накопить денег на уроки изобразительного искусства, пишет espanarusa.com.

Сейчас успех ресторана, которым управляет третье поколение семьи Гонсалес, заключается в использовании традиционных рецептов, не менявшихся с течением времени. Еще одной особенностью Casa Botín является то, что огонь в печи полностью не тушат на ночь, чтобы с утра иметь возможность быстро приготовить любимые блюда для своих постоянных клиентов.