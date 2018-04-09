Испания: самый узкий отель мира находится в Гранаде

Понедельник, 09 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: самый узкий отель мира находится в Гранаде

Отель Molinos, расположенный на одноименной улице неподалеку от Альгамбры в Гранаде, занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый узкий отель в мире.

Рекорд был зарегистрирован еще 22 года назад и до сих пор не побит. Ширина фасада здания варьируется от 5 м в самом узком месте до 5,2 м - в самом широком.

В Molinos 3 этажа, где разместилось 9 современных номеров. Несмотря на особенности отеля, в номерах есть все необходимое и нет ощущения тесноты.

В гостинице не хватило места для лифта, но есть несколько лестниц, которые подчеркивают форму здания. Все свободное пространство используется как можно более функционально: например, лобби одновременно служит столовой для завтрака, пишет noticia.ru.

Несмотря на ограниченные площади, на крыше расположилась терраса, с которой открывается живописный вид на достопримечательности Гранады: Сьерра-Неваду, кафедральный собор, Альгамбру, районы Альбайсин и Реалехо.

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