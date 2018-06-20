Испания: Санчес встретится с Макроном и Торрой

За день до этого в Таррагоне состоится встреча Санчеса с главой Каталонии Кимом Торрой.

По завершении рабочей встречи в Елисейском дворце в Париже запланирована пресс-конференция, которая может стать первой для Санчеса в должности главы испанского кабинета министров, пишет noticia.ru.

В правительстве сообщили, что в ходе встречи с президентом Франции будут обсуждаться различные аспекты двусторонних отношений, а также вопросы, касающиеся Европейского Союза. В частности, в преддверии саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 28-29 июня, планируется затронуть тему миграции и реформирования еврозоны.

В пятницу Санчес вместе с королем Испании Фелипе VI примет участие в открытии Средиземноморских игр в Таррагоне. В ходе этого мероприятия премьер-министр планирует побеседовать с главой Каталонии.