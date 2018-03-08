Испания: Сапатеро продал свой дом в Леоне за 390 тысяч евро

Четверг, 08 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Сапатеро продал свой дом в Леоне за 390 тысяч евро

Бывшему председателю испанского правительства Хосе Луису Родригесу Сапатеро так и не удалось воплотить в жизнь свои планы по возвращению в родной Леон.

Несмотря на то, что он вложил около 800 тысяч евро в строительство особняка в столице одноименной провинции, в конечном итоге коттедж был продан за 390 тысяч.

Через год после того как объект был выставлен на продажу на сайте недвижимости Idealista, изначальная цена была снижена до 490 тысяч евро, а позже - еще на 100 тысяч, пишет noticia.ru.

Сапатеро начал строительство в одном из элитных районов Леона в 2011 году и собирался поселиться в коттедже на постоянной основе. Через некоторое время политик отказался от идеи переехать в особняк и оставил его недостроенным и без отделки. Чтобы заключить сделку о продаже дома ему понадобилось 3 года.

Площадь двухэтажного здания составляет 400 квадратных метров, общая площадь участка - 670 квадратных метров. В доме есть гостиная площадью 52 м2, 4 спальни и несколько санузлов. Значительные площади выделены под спортзал, домашний кинозал, погреб, прачечную и бассейн. Территория особняка в целях безопасности была обнесена высоким забором, из этих же соображений была установлена система видеонаблюдения.

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