Испания сдает позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности

Пятница, 25 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания сдает позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности

Испания опустилась на две строчки в рейтинге самых конкурентоспособных стран мира, и заняла 36 место.

«Рейтинг мировой конкурентоспособности» ежегодно составляется бизнес-школой IMD.

Испания снизила свою конкурентоспособность по разным направлениям, включая цены, законодательство в области предпринимательства, налоговую политику, а также инфраструктуру для исследований. Кроме того, специалисты выражают «беспокойство» по поводу привлечения и удержания высококвалифицированных работников, а также недостаточной профессиональной подготовки в частном секторе, пишет noticia.ru.

Эксперты по конкурентоспособности из IMD рекомендуют Испании укрепить налоговую систему и сделать ее устойчивой в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что подразумевает реформирование пенсионной системы, повышение эффективности государственного управления, стимулирование международной ориентированности предприятий, сокращение «чрезмерного» регулирования и продвижение инновационных технологий.

Самой конкурентоспособной страной названы США, которые в этом году обошли Гонконг, а завершают список из 65 стран Украина и Бразилия.

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