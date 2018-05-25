Испания сдает позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности

«Рейтинг мировой конкурентоспособности» ежегодно составляется бизнес-школой IMD.

Испания снизила свою конкурентоспособность по разным направлениям, включая цены, законодательство в области предпринимательства, налоговую политику, а также инфраструктуру для исследований. Кроме того, специалисты выражают «беспокойство» по поводу привлечения и удержания высококвалифицированных работников, а также недостаточной профессиональной подготовки в частном секторе, пишет noticia.ru.

Эксперты по конкурентоспособности из IMD рекомендуют Испании укрепить налоговую систему и сделать ее устойчивой в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что подразумевает реформирование пенсионной системы, повышение эффективности государственного управления, стимулирование международной ориентированности предприятий, сокращение «чрезмерного» регулирования и продвижение инновационных технологий.

Самой конкурентоспособной страной названы США, которые в этом году обошли Гонконг, а завершают список из 65 стран Украина и Бразилия.