Испания: SEAT показал лучший результат продаж за 16 лет

Уже 5 лет подряд SEAT рапортует о росте продаж, и в целом в период с 2012 по 2017 год продажи компании увеличились на 45,9%. За первые девять месяцев прошедшего года SEAT получил операционной прибыли на 154 миллиона евро, что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным отрезком 2016-го. В самой компании достигнутый успех связывают с «уверенным» ростом основных рынков сбыта, пишет espanarusa.com.

Впервые с 1991 года в Германии в прошлом году было реализовано более 100 тысяч автомобилей испанского бренда (рост составил 13,4%). В родной Испании спрос на SEAT увеличился по итогам года на 23,1%, а продажи составили 95 100 единиц. Наибольшей популярностью в прошлом году у испанских потребителей пользовались модели Leon и Ibiza.

В Великобритании компания также добилась рекордного уровня продаж, показав исторический результат – 56 200 проданных авто (что на 18,3% больше показателя 2016-го). После рынка Британии несколько скромнее смотрятся показатели продаж в Мексике (24,7 тысяч проданных авто, рост на 0,7%) и Франции (24,2 тысячи, рост 15,6%). Исторического результата SEAT добился и в Австрии, увеличив там продажи на 19,2%, до 17 500 единиц.