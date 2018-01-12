Испания: SEAT показал лучший результат продаж за 16 лет

Пятница, 12 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: SEAT показал лучший результат продаж за 16 лет

Испанская автомобильная компания SEAT реализовала в 2017 году 468 тысяч машин (на 14,6% больше, чем годом ранее), что является лучшим показателем по продажам с 2001 года.

Уже 5 лет подряд SEAT рапортует о росте продаж, и в целом в период с 2012 по 2017 год продажи компании увеличились на 45,9%. За первые девять месяцев прошедшего года SEAT получил операционной прибыли на 154 миллиона евро, что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным отрезком 2016-го. В самой компании достигнутый успех связывают с «уверенным» ростом основных рынков сбыта, пишет espanarusa.com.

Впервые с 1991 года в Германии в прошлом году было реализовано более 100 тысяч автомобилей испанского бренда (рост составил 13,4%). В родной Испании спрос на SEAT увеличился по итогам года на 23,1%, а продажи составили 95 100 единиц. Наибольшей популярностью в прошлом году у испанских потребителей пользовались модели Leon и Ibiza.

В Великобритании компания также добилась рекордного уровня продаж, показав исторический результат – 56 200 проданных авто (что на 18,3% больше показателя 2016-го). После рынка Британии несколько скромнее смотрятся показатели продаж в Мексике (24,7 тысяч проданных авто, рост на 0,7%) и Франции (24,2 тысячи, рост 15,6%). Исторического результата SEAT добился и в Австрии, увеличив там продажи на 19,2%, до 17 500 единиц.

Последние новости

    • Португалия: возвращение блудного.... кота

      Завершилась одиссея кота, который не добрался до Мадейры и провел праздники в аэропорту Лиссабона.

      Подробнее

    • Португалия: еще один шаг в борьбе с преступностью

      PJ сможет получить доступ к важной для следствия информации... на расстоянии.

      Подробнее

    • Испания: в Бенидорме начинается активная застройка

      Девелоперская компания TM Grupo Inmobiliario из Аликанте заключила сделку о покупке участка земли площадью 165 000 квадратных метров в Бенидорме.

      Подробнее

    • Минувший год стал самым теплым в Испании за последние 50 лет

      2017 год выдался для Испании необычайно теплым и засушливым…

      Подробнее

    • Италия: вспоминая Юлию Добровольскую...

      В Новом 2018 году начинается второй триместр на курсах русского языка в Российском центре науки и культуры в Риме.

      Подробнее

    • Италия: презентация в РЦНК «Новой книги о Гоголе в Риме»

      17 января в 18:00 в РЦНК состоится презентация «Новой книги о Гоголе в Риме» (в 2 томах, том 1 «В Риме. 1837-1843». «Пробел-2000», Москва, 2017).

      Подробнее

    • Назван лучший фильм 2017 года по версии кинокритиков

      Кинокритики США признали фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо лучшей картиной 2017 года.

      Подробнее

    • Стивена Сигала обвинили в изнасиловании коллеги

      Американского актера и режиссера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании коллеги по съемочной площадке.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!