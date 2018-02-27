Испания: секс-шоп ограбили на общую сумму в 20 тысяч евро

Вор беспрепятственно проник в помещение ранним утром, в начале четвертого часа, что зафиксировали видеокамеры, и похитил три эротических игрушки с позолотой, чей вес составлял в общей сложности 24 карата.

Злоумышленник проник в магазин уже после его закрытия, когда были опущены входные жалюзи, и разбил витрину с дорогими товарами с помощью фаллоимитатора. Хозяева заведения считают, что преступником был кто-то из постоянных посетителей, достаточно хорошо изучивший расположение дорогостоящей продукции. Продавщицы - в том числе и бывшие, - находятся вне подозрения, поскольку многие из них работают здесь на протяжении нескольких лет и никогда не проявляли себя с худшей стороны, пишет espanarusa.com.

Следователи исключают возможность кражи с целью продажи данных предметов на «черном рынке», так как каждый из них имеет свой собственный регистрационный номер, и о попытке сдать его даже по демпинговой цене станет известно органам охраны правопорядка. Скорее всего, столь необычная кража была совершена под заказ или в целях личного использования. Все дорогостоящие «игрушки для взрослых» были застрахованы, так что хозяину секс-шопа придется раскошелиться только на ремонт витрин и жалюзи.