Испания: Серхио Рамос удивил фанатов новым автомобилем

Среда, 14 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Серхио Рамос удивил фанатов новым автомобилем

Капитан ФК «Реал Мадрид» Серхио Рамос показал свой новый автомобиль - SEAT 600.

Футболист опубликовал  в социальных сетях снимки, сделанные на парковке спорткомплекса Valdebebasa, на которых он изображён рядом с ретро автомобилем.

SEAT тюнингован с стиле футбольной команды и выкрашен в красный цвет, а на кузове нанесены инициалы Рамоса - SR4. На снимке в Instagram сам игрок также предстал в ретро-образе под стать автомобилю, пишет noticia.ru.

Предположительно автомобиль Рамосу подарил его брат Рене, который также является его агентом, по случаю приближающегося дня рождения футболиста 31 марта.

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