Испания: Серхио Рамос в третий раз стал отцом

В воскресенье, 25 марта, у них родился третий сын Алехандро.

Защитник ФК «Реал Мадрид» поделился радостной новостью на своей странице в Instagram, где он опубликовал снимок с женой и новорожденным сыном. Мальчик весом 3,1 кг появился на свет в 18:24. В подписи к снимку Рамос рассказал, что и ребенок, и мама чувствуют себя хорошо, а также признался спутнице жизни в любви, пишет noticia.ru.

31-летний Рамос и 40-летняя Рубио воспитывают еще двух сыновей. В 2014 году у них родился первый ребенок Серхио, еще через год на свет появился Марко. По словам футболиста, они не планировали третьего ребенка, и пополнение в семье стало неожиданностью.