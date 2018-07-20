Испания: Серхио Рамос женится на 40-летней Пилар Рубио

Защитник «сливочных» опубликовал в сети две фотографии, на одной из которых он, встав на колено, просит руки у Пилар Рубио, которая за время их долгих отношений уже успела родить ему троих детей. Любимая женщина приняла его предложение.

Свой пост 32-летний Рамос снабдил любовной подписью: «Она ответила «да». Я люблю тебя… и буду любить вечно». На другом фото запечатлено их совместное селфи, которое пара сделала сразу «по горячим следам», пишет espanarusa.com.

В следующей серии снимков Серхио и Пилар мило проводят время на террасе в ресторане. Женщина сжимает букетов цветов, пока ее будущий муж целует кольцо на ее пальце. Опубликованные изображения всего за час собрали более 300 тысяч лайков. На своей странице в Twitter Пилар обнародовала те же самые снимки и подписала их: «Я ответила «да».

Отношения будущей четы Рамос начались в 2012 году. За это время Серхио и Пилар, которая старше своего избранника на 8 лет, стали родителями троих сыновей.