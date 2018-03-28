Испания: Сьерра-Невада открыла весенний горнолыжный сезон

Среда, 28 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Сьерра-Невада открыла весенний горнолыжный сезон

Сьерра-Невада начал весеннюю кампанию открытием новых трасс, специальными предложениями для начинающих и профессионалов и скидками на билеты.

Чтобы окончание сезона, который завершится 6 мая, было более динамичным, администрация курорта также обещает развлекательные, культурные и спортивные мероприятия.

В выходные в Сьерра-Неваде открылись новые трассы общей протяженностью 110 км. Среди их характеристик - порошкообразное снежное покрытие толщиной до четырех метров.

В рамках весенних акций в продажу поступило 3 тысячи абонементов по цене 20 евро. Кроме того, обладатели длительных абонементов, израсходовавшие количество посещений, смогут пополнить абонемент по тарифу 25 евро/день. Такая же цена доступна для профессиональных спортсменов и обладателей абонементов других курортов. В выходные дни действуют специальные предложения и пакеты услуг для новичков, пишет noticia.ru.

Весной в Сьерра-Невада пройдет несколько спортивных мероприятий: Кубок Movistar по могулу и слоупстайлу, Чемпионат по горным лыжам и 54-ый Национальный кубок ветеранов. К тому же, 8 апреля состоится «ретро-спуск», а 21 апреля - ставший традиционным спуск в купальниках. В выходные 13-15 апреля запланирован фестиваль электронной музыки.

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