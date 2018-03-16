Испания: Сьерра-Невада продлевает сезон
Горнолыжный курорт Сьерра-Невада продлевает сезон до 6 мая.
Cetursa, государственная компания, управляющая горнолыжной станцией Сьерра-Невада, сообщила о продлении зимней кампании до 6 мая, что стало возможным благодаря большому количеству снега, выпавшему в начале марта с приходом циклонов с Атлантики.
Таким образом, по информации Cetursa Sierra Nevada, сезон катания на курорте Сьерра-Невада будет продолжаться на одну неделю дольше, чем было запланировано.
В связи с этим Cetursa выступила с обращением к Ассоциации предпринимателей курорта Сьерра-Невада и представителям работников горнолыжной станции, выразив надежду на плодотворное сотрудничество в целях успешного проведения весенней кампании, пишет espanarusa.com.
Предложение о продлении сезона, выдвинутое Министерством туризма и спорта Хунты Андалусии, было поддержано большинством акционеров предприятия.
Весенняя кампания горнолыжной станции Сьерра-Невада будет включать в себя выгодные и интересные предложения для гостей курорта, а также разнообразные развлекательные мероприятия для детей и взрослых.
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