Испания: Севилья на пике моды

Помимо празднования Года Мурильо в честь четырехсотлетия со дня рождения севильского художника, город ожидает и огромный наплыв туристов из-за рубежа. Андалусийская столица была выбрана путеводителем Lonely Planet лучшим городом мира для туристической поездки в 2018 году. А престижное издание The New York Times включило ее в список лучших под номером 19. Все эти успехи не могут не натолкнуть на мысль о том, что Севилья может конкурировать и с Мадридом, и с Барселоной, передает espanarusa.com.

Говоря о каталонской столице, уже который год Барселона удерживает звание самого посещаемого города в Испании и шестого по посещаемости в мире, согласно данным TripAdvisor. Севилья в прошлом году попала на девятое место, и учитывая высокую оценку туристического потенциала города, она может подняться вверх в рейтинге этого года. Стивен Дэвис, маркетинговый директор билетного агрегатора kiwi.com, объясняет, что важную роль в популярности городов играет «вирусолизация» социальных сетей, которая помогает пользователям быстро определиться с местом назначения. Однако традиционные СМИ, в том числе и The New York Times, по-прежнему имеют большое значение. Согласно данным kiwi.com, частота поиска рейсов из США в Севилью выросла на 63% в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году.