Испания: Севилья на пике моды

Среда, 18 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы Туризм

Испания: Севилья на пике моды

В 2018 году самым модным туристическим направлением в Испании становится Севилья.

Помимо празднования Года Мурильо в честь четырехсотлетия со дня рождения севильского художника, город ожидает и огромный наплыв туристов из-за рубежа. Андалусийская столица была выбрана путеводителем Lonely Planet лучшим городом мира для туристической поездки в 2018 году. А престижное издание The New York Times включило ее в список лучших под номером 19. Все эти успехи не могут не натолкнуть на мысль о том, что Севилья может конкурировать и с Мадридом, и с Барселоной, передает espanarusa.com.

Говоря о каталонской столице, уже который год Барселона удерживает звание самого посещаемого города в Испании и шестого по посещаемости в мире, согласно данным TripAdvisor. Севилья в прошлом году попала на девятое место, и учитывая высокую оценку туристического потенциала города, она может подняться вверх в рейтинге этого года. Стивен Дэвис, маркетинговый директор билетного агрегатора kiwi.com, объясняет, что важную роль в популярности городов играет «вирусолизация» социальных сетей, которая помогает пользователям быстро определиться с местом назначения. Однако традиционные СМИ, в том числе и The New York Times, по-прежнему имеют большое значение. Согласно данным kiwi.com, частота поиска рейсов из США в Севилью выросла на 63% в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Роналду любит Аргентину

      Нападающий Реала Криштиану Роналду признался в любви к родине своего главного соперника - Лионеля Месси.

      Подробнее

    • Португалия: воруют электроэнергию...

      Данные опубликовал официальный источник в EDP Distribuição.

      Подробнее

    • Испания: Севилья на пике моды

      В 2018 году самым модным туристическим направлением в Испании становится Севилья.

      Подробнее

    • Испанец создал восьмиметровую форель с педалями

      Житель Галисии прославился, создав восьмиметровую форель с педалями.

      Подробнее

    • Италия: в самолетах появятся стоячие места

      Итальянский производитель кресел Aviointeriors разработал дизайн стоячих мест, чтобы повысить вместимость самолетов на 20 процентов.

      Подробнее

    • Италия: «Рома» продлила контракт с Пеллегрини до 2022 года‍

      Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини продлил контракт со своим клубом.

      Подробнее

    • Самый первый мем нашли в журнале столетней давности

      Один из пользователей в Twitter разместил в своем аккаунте шуточный рисунок из журнала 1921 года, который тут же окрестили «самым первым мемом».

      Подробнее

    • В Нью-Йорке вручили Пулитцеровскую премию

      В Колумбийском университете в Нью-Йорке назвали лауреатов Пулитцеровской премии.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!