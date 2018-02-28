Испания: Шакира выплатила 20 млн евро налогов

По данным издания El Periódico, возлюбленная защитника «Барселоны» Жерара Пике, колумбийская певица Шакира, выплатила испанскому казначейству более 20 млн евро в связи налоговым правонарушением, совершенном в период с 2011 по 2014 год. Налоговая служба обвинила известную поп-исполнительницу в сокрытии доходов, полученных от мировых турне за обозначенный промежуток. По данным ведомства, в 2011 году Шакира намеренно не стала получать статус резидента Испании, хотя прожила в стране большую часть календарного года, пишет espanarusa.com.

Выплаченная певицей сумма была сформирована лишь по итогам проверки одного отчетного периода. На очереди у налоговиков разбирательства по 2012, 2013 и 2014 годам. Налоговое агентство полагает, что Шакира, которая стала полноправной налогоплательщицей Королевства только в 2015 году, в указанные три года должна была платить в казну подоходный налог (IRPF) от всех заработанных средств, а не только от тех, которые были получены на территории Испании.

Налоговый скандал обрушился на Шакиру не в самый лучший момент. Недавно стало известно, что 41-летняя певица была вынуждена до лета приостановить гастрольный тур из-за проблем с голосом. Ее возвращение на сцену планируется только 5 июня на этапе турне в Кельне (Германия).