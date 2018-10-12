Испания: Шэрон Стоун провела отпуск на Майорке с новым бойфрендом

Отношения пары начались в начале этого года и с тех пор они несколько раз вместе выезжали на отдых.

Боффа – большой поклонник Балеарских островов, особенно Ибицы, и не раз выбирал именно это направление для отпуска.

Пара остановилась в отеле на юго-западе Майорки. Они были замечены на прогулке у моря и на яхте неподалеку от берега, пишет noticia.ru.

После отпуска Стоун вернется к работе над новыми кинематографическими проектами.