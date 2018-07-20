Испания: шимпанзе родился на глазах у посетителей парка

Пятница, 20 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: шимпанзе родился на глазах у посетителей парка

Детеныш шимпанзе родился на глазах у посетителей валенсийского биопарка.

Посетители валенсийского биопарка, пришедшие сюда в первые часы его работы, стали свидетелями редкого события. У одной из самок шимпанзе родился детеныш несколько минут спустя после того, как она вышла из своего ночного убежища, причем весь процесс имел место буквально на глазах у гостей этого популярного общественного места Валенсии. И хотя и малыш, и его мать чувствуют себя в норме, в первые дни за ними будет установлено повышенное наблюдение, так как из-за жары доступ во внутреннюю часть вольера остается открытым для всех обезьян.

Остальные члены валенсийской группы шимпанзе реагируют спокойно на прибавление в семействе, проявляя по этому поводу здоровое любопытство. В состав данной группы животных входят 30-летний самец Морено, переданный итальянским зоопарком Natura Viva в Буссоленго, и пять самок: 23-летняя Эва, 15-летняя Наталия и 11-летняя Ноэлия, которые перебрались в Валенсию из Фуэнхиролы, а также 28-летняя Малин и 15-летняя Пи, прибывшие из шведского Boras Djupark. Матерью стала Ноэлия, а в апреле детеныш появился на свет у ее сестры Наталии, пишет espanarusa.com.

Ноэлия, которая родилась в октябре 2007 года, была самой младшей в своей семье, поэтому не видела, как ведут себя другие шимпанзе, у которых появляются детеныши, за исключением своей сестры. В связи с этим ее поведение характерно для обезьяны, которая впервые стала матерью.

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