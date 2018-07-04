Испания: шоколадная паста из Севильи бьет рекорды продаж

Продукт производится на одной из фабрик в Севилье без использования пальмового масла. По словам создателей Pepa-Crem, супругов-кондитеров Алисии Касас и Карлоса Лапетры, рецепт шоколадной пасты появился случайно: «Мы пытались придумать идеальную начинку для торта одного из наших клиентов. Когда мы получили в результате будущий Pepa-Crem, сразу поняли, что его можно продавать в качестве самостоятельного десерта. Мы постарались сделать пасту как можно более здоровой. Сначала пробовали использовать в производстве оливковое масло, но оно оставляет после себя заметный привкус. После экспериментов с пальмовым и подсолнечным маслом выбор был сделан в пользу последнего, в отличие от состава пасты конкурентов Nutella и Nocilla», пишет espanarusa.com.

Первым каналом продаж для Pepa-Crem стал Amazon. За три месяца, с апреля по июнь, продажи бренда выросли от двух до 252 заказов в день. Сейчас шоколадная паста занимает первую строчку в рейтинге самых продаваемых товаров раздела «Еда и напитки». Приобрести ее на Amazon можно по цене 11 евро за 4 банки весом по 400 граммов каждая.