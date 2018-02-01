Испания: штраф за приближение к морю во время шторма

В начале января камеры видеонаблюдения зафиксировали, как несколько человек перебираются через заграждения, перекрывавшие вход на Пасео Нуэво в Сан-Себастьяне, чтобы полюбоваться впечатляющими волнами. Более того, многие родители подходят вплотную к ограждениям со своими детьми.

Эти случаи имели место всего через несколько дней после того, как в Мотрико (Гипускоа) молодая пара, приблизившаяся вплотную к дамбе в разгар шторма, погибла, будучи унесенной сильной волной. Человек, пытавшийся их спасти, едва выжил.

Все это заставило власти Сан-Себастьяна ввести санкции против тех, кто приближается к береговой линии во время шторма. Сумма штрафа для тех, кто преодолевает защитные заграждения, устанавливающиеся во время непогоды, составит 200 евро.

Мера была утверждена после описанных выше случаев и до настоящего момента применялась один раз: во время оранжевой тревоги, которая была активирована в связи со штормом 17 - 18 января, было наложено 12 штрафов, десять из которых - на Пейне-дель-Виенто и два - на Пасео-Нуэво.

Защитные заграждения устанавливаются во время метеорологической тревоги и преграждают движение на Пасео-Нуэво, Пейне-дель-Виенто и Пасео-де-ла-Сурриола. Во время желтой тревоги Пасео-Нуэво зарывается только для движения транспорта. Пешеходам вход не воспрещен. При оранжевой тревоге набережная перекрывается полностью, пишет espanarusa.com.

Помимо штрафов, власти Сан-Себастьяна планируют ввести другие меры, которые будут направлены на сокращение количества опасных ситуаций и которые также угрожают карманам нарушителей. Например, если с человеком произошел несчастный случай из-за его несознательного поведения, с него возьмут плату за его спасение. Эти новые меры власти города планируют ввести в середине 2018 года.