Испания: скидка на билеты от Renfe

Вторник, 20 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: скидка на билеты от Renfe

Renfe продаст 25 000 билетов со скидкой 25% в честь 10-летия линии AVE Мадрид - Барселона.

Министр развития Испании Иньиго де ла Серна сегодня рассказал о том, что путешествие на высокоскоростном поезде Барселона - Валенсия будет занимать всего два часа. Это заявление он сделал на борту поезда AVE Мадрид - Барселона во время своего символического путешествия, приуроченного к 10-летию открытия этого маршрута. Поезд отправился в свой юбилейный рейс сегодня в 7.22 утра со станции Аточа. На его борту вместе с Иньиго де ла Серна находились президенты ADIF и Adif Alta Velocidad Хуан Браво и Исабель Пардо. Министр также упомянул о планируемом запуске в 2020 году бюджетной линии AVE. Проект сейчас находится на стадии развития. Также Де ла Серна отверг слухи о частичной передаче Renfe Viajeros в руки частных компаний.

Помимо этого, министр развития рассказал о реализуемых постепенно проектах по реформированию и расширению главных станций Мадрида и Барселоны. Например, станция Сантс уже не справляется с нагрузкой, и поэтому в ближайшее время там будут проведены работы, призванные улучшить ее проходимость. Департамент Де ла Серны также работает над проектом интермодальной станции в аэропорту Эль-Прат, пишет espanarusa.com.

В Мадриде планируется расширить станцию Чамартин и вокзал Аточа. В минувший понедельник состоялось заседание, на котором представители министерства развития, ADIF, AENA и Renfe обсудили возможность открытия высокоскоростного железнодорожного сообщения с аэропртом Мадрид-Барахас. 

Что касается десятой годовщины линии AVE Мадрид - Барселона, в честь нее Renfe приготовила своим клиентам подарок: 25 февраля компания выставит на продажу 25 000 железнодорожных билетов для поездок по всем направлениям Испании со скидкой 25%.

Маршрут был запущен 20 февраля 2008 года. Для его открытия потребовались инвестиции в размере 9 млрд евро. С того момента поезд перевез более 85 млн пассажиров. Согласно статистике, услугами железнодорожного транспорта в Испании пользуются в основном люди в возрасте от 35 до 44 лет. В среднем каждый из них совершает ежегодно 13 поездок, из которых В 62,1% являются рабочими и 33,1% - развлекательными.

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