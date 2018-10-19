Испания: скоро магазин Ikea появится в центре Барселоны

Пятница, 19 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: скоро магазин Ikea появится в центре Барселоны

Барселона станет одним из 30 городов, в центре которого появится новый магазин торговой сети Ikea.

Исполнительный директор компании в Испании Петра Аксдорфф, участвовавший в среду в презентации в одном из торговых центров Мадрида, не сообщил пока о конкретных сроках открытия магазина.

Новая стратегия развития Ikea подразумевает, что теперь, помимо крупных торговых центров за пределами Барселоны, товары шведской компании можно будет найти и в центральной части города. Кроме того, в Испании уже целый год реализуется онлайн-торговля, которая увеличила число продаж в стране на 5,2%.

В целом Ikea España за последний год заработала 1 497 миллионов евро, что на 2,1% больше, чем в прошлом году, но при этом рост продаж замедлился: в прошлом году он составил 5,8%. Регионами, в которых особенным спросом пользуются товары Ikea, стали Каталония, Мадрид и Андалусия, пишет espanarusa.com.

Популярность компании растет не только в Испании. По словам исполнительного директора Ingka Group Джеспера Бродина, в целом по миру прибыли увеличились на 4,7% и составили 34 800 миллионов евро.

Создание магазинов Ikea в пределах города не только облегчит доступ для покупателей, но и позволит сделать торговые точки удобным центром дистрибуции и логистики, что благоприятно скажется также на онлайн-торговле. Уже сейчас компания организовала 14 новых центров по дистрибуции, один из них в Вальсе (Каталония).

Помимо Испании, в ближайшие годы планируется создание филиалов компании еще в 12 странах, среди них Чили, Перу, Колумбия, Пуэрто Рико, Мексика, Эстония, Украина, Оман, Люксембург, Макау и Филиппины.

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