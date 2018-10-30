Испания: смерч оставил 38 тысяч жителей Менорки без света

38 тысяч жителей муниципалитетов Сьюдадела, Алайор, Эс-Миджорн, Меркадаль и значительной части Маона остались без электроэнергии, пишет noticia.ru.

В Министерстве экологического перехода подтвердили перебои в электроснабжении, а также порекомендовали местным жителям внимательно следить за прогнозами и погодными условиями. В ведомстве заверили, что испанские электросети и компания Endesa работают над скорейшим восстановлением поставок электричества, а на уровне регионального правительства принимаются необходимые меры для устранения последствий.

По информации издания El Diario de Mallorca, заметные повреждения зафиксированы в Ла-Аргентина (Алайор), а также на подстанциях в Сьюдаделе и Маоне. Смерч пронёсся по острову около 10:00, вырвав деревья, телефонные столбы и опоры линий электропередач.

Из-за непогоды были временно закрыты некоторые автомобильные трассы.