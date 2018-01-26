Испания: снегопады возвращаются

Генеральное управление дорожного движения Испании (DGT) предупреждает, что 11 дорог страны могут быть перекрыты сегодня из-за снегопадов, которые, по прогнозам, пройдут в некоторых зонах Испании. Дорожная служба просит водителей перед поездкой ознакомиться с метеорологической сводкой, а также с информацией о ситуации на дорогах.

Среди дорог с самым интенсивным трафиком, которые могут пострадать из-за снегопадов: A-52 на участке от Ла-Гудиньи (Оренсе) до Пуэбла-де-Санабрии (Самора); A-6 от Кастело (Луго) до Пьедрафита-дель-Себреро (Луго); в провинции Леон: дорога в районе Мансаналь-дель-Пуэрто; A-67 на участке между Паленсией и Кантабрией; A-1, соединяющая Мадрид с Сеговией, Бургосом, Алавой и Гипускоа; A-2 на участке Гвадалахара - Сория.

Также DGT предупреждает о риске возникновения затруднений трафика на платных трассах AP-6, AP-51 и AP-61. На этих дорогах было перекрыто движение после первого сильного снегопада, случившегося на выходных в конце рождественских каникул. При этом тысячи автомобилей оказались в снежной ловушке, не имея возможности самостоятельно из нее выбраться. Особенно пострадали те, кого непогода застала на AP-6, пишет espanarusa.com.

Четыре дороги, на которых дорожники просят водителей быть особенно внимательными: AP-66 между Леоном и Астурией, AP-51 между Вильякастином (Сеговия) и Авилой; AP-61 между Сан-Рафаэлем (Сеговия) и Сеговией; AP-6 в районе Мадрида, Авилы и Сеговии.

Кроме того, осторожность следует соблюдать на N-330 в районе туннеля Сомфорт в Уэске и N-240 в районе туннеля Вьелья (Валь-де-Аран).

На всех перечисленных дорогах могут быть приняты специальные меры в связи с погодными условиями: запрет на проезд тяжелых транспортных средств, ограничение движения для машин, не оснащенных зимними шинами или цепями противоскольжения, ограничение скорости, запрет на обгон, а также полное перекрытие дороги.