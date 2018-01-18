Испания: со вторника в Кастельон начнут ходить поезда AVE

Протяжённость участка Валенсия-Кастельон составляет 70 км. Благодаря универсальной ширине колеи по маршруту смогут курсировать как высокоскоростные, так и обычные поезда. Участок входит в состав средиземноморского коридора и позволит сократить время в пути из Мадрида в Кастельон до 2 часов 25 минут, пишет noticia.ru.

Это первый из пяти высокоскоростных участков, которые испанское правительство планирует ввести в эксплуатацию в этом году. На данный момент сеть AVE охватывает 3100 км и по протяжёеся на участках в Бургосе, Мурсии, Галисии, а также на подземном участке Atocha-Chamartín в Мадриде.