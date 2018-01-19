Испания собирает специалистов для защиты страны от кибератак

Пятница, 19 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания собирает специалистов для защиты страны от кибератак

С каждым годом в мире увеличивается число киберпреступлений, и Испания не остается в стороне от этой тенденции.

Цифровое пространство уже давно превратилось в поле боя, и для его защиты нужны настоящие солдаты. Именно в этом направлении и решила пойти Испания. Страна решительно настроена на борьбу с электронными мошенниками: теперь на страже безопасности испанского цифрового пространства будет стоять целая армия профессионалов. Речь идет о группе под названием Equipo A, состоящей из 2000 добровольцев, являющихся специалистами в разных областях и готовых применить свои знания для защиты цифрового пространства страны. Их задача состоит в том, чтобы оказать поддержку армии и Национальному разведывательному департаменту Испании в случае возникновения серьезной угрозы нарушения кибербезопасности, пишет espanarusa.com.

Эта инициатива вот-вот будет запущена. Волонтеры, вызвавшиеся участвовать в проекте, - настоящие профессионалы в разных областях, касающихся анализа больших объемов данных, электронной безопасности, разведки, юриспруденции, экономики, психологии, физики, математики, журналистики, филологии, химии, биологии и даже философии. Каждый из них готов внести свой вклад в общее дело. «Я хочу этим заниматься, потому что очень люблю свою страну и хочу помогать ей», - говорит Арасели Байлон, один из первых добровольцев, присоединившихся к Equipo A.

Байлон, являющийся специалистом в таких областях, как юриспруденция, судебная экспертиза и экономическая разведка, станет одним из тех, кто будет искать молодые таланты для пополнения состава Equipo A среди студентов и выпускников университетов.

Подобные группы уже существуют в Голландии, Великобритании и США, а в Израиле сотрудников для таких организаций подбирают с подросткового возраста. Эти молодые люди, обладающие способностями в области математики и физики, подготавливаются по специальной системе, что позволяет воспитать из них специалистов высочайшего уровня, которые в случае возникновения серьезной угрозы будут мобилизованы для защиты киберпространства страны.

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