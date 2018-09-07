Испания: соевое мясо завоевывает шеф-поваров

Пятница, 07 Сентябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: соевое мясо завоевывает шеф-поваров

Производимое в Барселоне соевое мясо завоевывает признание лучших шеф-поваров.

Соя давно перестала быть экзотическим продуктом и прочно вошла в рацион вегетарианцев, число которых постоянно растет. Согласно исследованию The Green Power, в Испании зарегистрировано 3,5 млн человек, которые либо придерживаются вегетарианской диеты, либо значительно уменьшили потребление продуктов животного происхождения.

Марк Колома, создатель стартапа Foods for Tomorrow, решил, что пора заняться созданием вкусных вегетарианских продуктов и особое внимание посвятить сое, богатой растительными белками, пишет espanarusa.com.

В апреле прошлого года, после двух лет напряженной работы, Колома выпустил на рынок первый соевый продукт компании Foods for Tomorrow: Heura состоит из воды, соевого концентрата, подсолнечного масла, соли, ароматизаторов и специй, а на вкус похож на куриное мясо.

«Мы добились более волокнистой структуры сои и создали три вида маринада, поэтому приготовить наш продукт очень легко – нужно его посолить и добавить к вашему любимому блюду», –  говорит Колома.

Глава Foods for Tomorrow полагает, что Heura станет отличным решением для многих шеф-поваров, которым иногда нужно приготовить еду для зашедшего в ресторан вегана. Соевый продукт Heura уже используют в барселонском ресторане Brasserie Flo и Basque Culinary Center в Сан-Себастьяне, в Celler de Can Roca рецепты с соей пока еще в процессе изучения под руководством шеф-повара Хавьера Пельисера.

Веганы и вегетарианцы, а также люди, которые по-разным причинам предпочитают избегать мясных продуктов, тоже могут купить сою Heura, чтобы опробовать ее в своих рецептах. Она продается в сети супермаркетов La Sirena, которые действуют по всей Испании. Формат предлагаемого продукта варьируется: можно купить сою порезанную кубиками и соломкой, при этом выбрать один из трех вкусов: оригинальный маринад, острый и средиземноморский. На данный момент ведутся работы по созданию бифштексов, эскалопов и наггетс.

Марк Колома рекомендует использовать посуду из витрокерамики, в которой, по его словам, за 5 минут будет готово любое блюдо, единственная разница с приготовлением обычного мяса состоит в том, что последнее нужно добавлять в самом начале кулинарного процесса, а соевое – в конце, чтобы оно сохранило свою волокнистую структуру.

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