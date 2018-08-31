Испания сохранила за собой звание лидера мировой трансплантологии

В общей сложности таких доноров насчитывается в Испании 2183 человека – то есть 47 человек на каждый миллион населения страны. В европейских масштабах их доля составила 19,2%, а в мировых – 6,4%, несмотря на то что численность населения Испании составляет всего 9,1% от Европы, и 0,6% от мировой.

По итогам прошлого года чаще всего в Испании производились операции по пересадке почек (3296), печени (1247), легких (363), сердца (304) и поджелудочной железы (70), что намного больше по сравнению остальными европейскими странами и США. Возраст более половины испанских доноров (54,6%) превышает 60 лет, и по данному показателю Испания намного опережает такие развитые страны как Франция (48,3%), Великобритания (35,4%), Австралия (25,5%) и США (12,5%). В то же время число испанских доноров продолжает стабильно расти; так, за первые шесть месяцев текущего года оно увеличилось на 4%, тогда как среднемировой прирост составил 2%, пишет espanarusa.com.

Испанскую модель трансплантологии взял на вооружение (полностью или частично) целый ряд других европейских стран – в частности, Хорватия, Франция, Италия и Португалия. Благодаря опыту и знанию, накопленному испанскими трансплантологами, шансы на выздоровление получили многие пациенты во всем мире, ранее считавшиеся безнадежными.