Испания: составлена карта исторических настенных рисунков Малаги

«Мурали» XVIII века были собраны в одну интерактивную карту по итогам фотоконкурса, в рамках которого участники должны были запечатлеть лучшие образцы росписи эпохи барокко в Малаге.

По результатам конкурса первое место и денежный приз в размере 300 евро получил автор снимка, на котором изображено здание на улице Синко-Болас, пишет noticia.ru.

Второе место досталось фото росписи Епископского дворца, а третье - снимку Башни святого Филиппа.

Карта доступна по ссылке.