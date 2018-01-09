Испания: составлена карта исторических настенных рисунков Малаги
Ассоциация Málaga Monumental создала карту, на которой отмечено расположение более 60 объектов монументальной живописи, обладающих особой исторической ценностью.
«Мурали» XVIII века были собраны в одну интерактивную карту по итогам фотоконкурса, в рамках которого участники должны были запечатлеть лучшие образцы росписи эпохи барокко в Малаге.
По результатам конкурса первое место и денежный приз в размере 300 евро получил автор снимка, на котором изображено здание на улице Синко-Болас, пишет noticia.ru.
Второе место досталось фото росписи Епископского дворца, а третье - снимку Башни святого Филиппа.
Карта доступна по ссылке.