Испания: сотни овец прошли по центру Мадрида

В честь 600-летия подписания соглашения между животноводами и городскими властями, маршрут перегона скота по Мадриду в этом году решили увеличить: от площади Сибелес по Пасео-дель-Прадо до площади Нептуно. Шествие возглавляли пастухи из горных районов Кантабрии в сопровождении пастушьих собак. Стада овец в столицу Испании пригнали по традиционному маршруту через горы Леона и Сьерра-де-Гуадаррама, пишет noticia.ru.

Во время праздничных мероприятий мэру Мадрида Мануэле Кармене скотоводы заплатили символические 50 мараведи – плату за перегон скота, установленную в 1418 году.

Шествие сопровождалось музыкальными и танцевальными выступлениями фольклорных групп. Праздник дополнил рынок ремесленных изделий и дегустации фермерских продуктов.