Испания: спасены 1200 мигрантов

Среда, 25 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: спасены 1200 мигрантов

1200 мигрантов были спасены в выходные у испанских берегов.

Более 1200 нелегальных мигрантов, направлявшихся в Испанию через Гибралтарский пролив и море Альборан, были спасены испанскими службами в минувшие выходные.

Среди них были дети, подростки, младенцы и беременные женщины. Всего 20-22 июля в этих водах было зарегистрировано 67 лодок с нелегалами, преимущественно выходцами из стран к югу от Сахары.

Самый большой наплыв был зафиксирован в воскресенье, 22 июля, когда на 25 лодках к берегам Андалусии прибыли 465 человек. 190 из них переправлялись в Испанию через Альборан, 275 - через Гибралтарский пролив. В пятницу число мигрантов, спасенных в средиземноморских водах, составило 450 человек, пишет noticia.ru.

В субботу морская служба спасения эвакуировала 329 человек, которые передвигались на 22 лодках. Большинство нелегалов были направлены в порты Кадиса: Барбате, Тарифу и Альхесирас. Почти два десятка из них - несовершеннолетние.

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