Испания: стала известна дата проведения Shopping Night Barcelona 2018

Пятница, 06 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: стала известна дата проведения Shopping Night Barcelona 2018

В 2018 году в столице Каталонии в девятый раз пройдет Shopping Night Barcelona. «Ночь покупок» запланирована на 22 ноября.

Мероприятие, которое будет проходить на Пасео-де-Грасия и прилегающих к нему улицах, откроет рождественский сезон. Оно также станет прелюдией к «черной пятнице» и предложит гостям и жителям каталонской столицы специальные скидки, пишет noticia.ru.

Shopping Night Barcelona организована Ассоциацией Пассеч-де-Грасия при поддержке мэрии Барселоны. Помимо шопинга запланированы музыкальные, кулинарные и культурные мероприятия. На улицах будут установлены сцены, где будет играть живая музыка и пройдут различные представления. В Shopping Night Barcelona примут участие более 30 ресторанов и шеф-поваров, среди которых обладатели мишленовских звезд Нандо Хубани, Мартин Берасатеги и Карме Рускайеда.

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