Испания стала мировым лидером по экспорту красного вина

Испания обогнала Италию и Францию, объем поставок которых составил 21 и 15 млн гектолитров, соответственно.

В то же время по объему прибыли Испания уступила своим главным соперникам. Экспорт вина принес Испании 2,85 млрд евро, в то время как в Италии этот показатель составил 6 млрд евро, а во Франции - 9 млрд евро. Столь значительная разница объясняется низкой ценой на испанское вино, которое продается по 1,25 евро за литр, в то время как цена за литр французского вина составляет 6 евро, а итальянского - 2,78 евро.

Испанское вино, к тому же, является одним из самых дешевых в мире, находясь в одной ценовой категории с южноафриканским, которое продается по цене 1,23 евро/литр, пишет noticia.ru.