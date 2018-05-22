Испания: станцию метро в Мадриде переименовали
По случаю приближающейся премьеры фильма «Хан Соло» центральную станцию метро «Соль» (Sol) в Мадриде переименовали в станцию «Хан Соло» (Han Solo).
На станции появились новые обозначения, а в вагонах звучит объявление «Следующая станция - «Хан Соло. Пересадка на линии 2 и 3». Кроме того, в столичном метро был снят промо-ролик с участием другого популярного персонажа Чубакки, пишет noticia.ru.
Спин-офф «Звездных войн» о приключениях Хана Соло и его напарника выходит на испанские экраны 24 мая. Промо-кампания в метро Мадрида продлится до 1 июня.
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