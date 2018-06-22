Испания: старинный пансион в Каталонии превратился в дом ужасов

Пятница, 22 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: старинный пансион в Каталонии превратился в дом ужасов

Исторический пансион Ca la Maria в Сант-Гим-де-Фрешенет (Льейда), закрывшийся год назад, превратился в эскейп-рум.

Квест в реальности La Casa del Caníbal приглашает посетителей испытать себя на сообразительность и разгадать загадки, чтобы выбраться из дома ужасов.

Сюжет квеста разворачивается вокруг истории мясника, который убивал людей и расчленял их.

Это первый эскейп-рум в комарке Сегарра, всего в часе езды от Барселоны. Его организаторы считают, что он поможет привлечь туристов в этот городок, численность населения которого немногим превышает тысячу человек.

Эскейп-рум занял 200 квадратных метров на нижнем уровне здания, в котором до этого располагался бар. Квест будет принимать группы до шести человек, а его продолжительность составляет один час, пишет noticia.ru.

Открытие La Casa del Caníbal состоялось 9 июня и было приурочено к местному сельскохозяйственному фестивалю. Администрация встретила создание нового заведения с энтузиазмом и надеждой на то, что оно будет способствовать развитию экономики поселка.

Темы: Туризм

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