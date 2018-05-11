Испания: старые авто будут реже ездить по улицам Мадрида

Столичные власти планируют ввести дополнительные ограничения на передвижение по дорогам автомобилей и мотоциклов с высокими показателями загрязнения в определенные временные интервалы.

Изначально протокол предполагал ограничить только движение автомобилей, однако Комиссия по качеству воздуха выступила с предложением сократить также количество мотоциклов, поскольку некоторые из них не уступают по объемам выбросов автотранспорту.

Генеральная дирекция дорожного движения уже включила мотоциклы в перечень транспортных средств, которые подлежат ограничениям. Транспорт, соответствующий экологическим требованиям обозначаются особыми опознавательными знаками, пишет noticia.ru.

В настоящее время право на движение определяется четным или нечетным номером регистрационного знака. По новым правилам, ограничения будут распространяться на мотоциклы старше 15 лет, а также на автомобили с бензиновым двигателем, выпущенные раньше 2000 года или дизельным двигателем старше 2006 года.

Автомобили и мотоциклы с высокими уровнями выбросов не смогут въезжать в определенные зоны, в зависимости от степени загрязнения окружающей среды. Всего протокол предусматривает 5 «сценариев». Так, при введении «сценария 2» ограничения будут распространяться на движение в пределах кольцевой дороги M-30, в то время как «сценарий 3» предполагает запрет на движение во всем Мадриде.

«Сценарий 4» будет означать запрет для автомобилей и мотоциклов с этикеткой B в пределах M-30.