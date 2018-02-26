Испания: стоимость акций Inditex на бирже рухнула на 7%

Таким образом, компания потеряла за один день 5921 млн евро рыночной капитализации, пишет espanarusa.com.

Акции гиганта текстильного рынка прежде чем упасть до минимума (24,75 евро), выросли в цене на 0,2% - до 26,97 евро, однако в середине торгов они начали терять в стоимости.

Обрушение акций Inditex произошло после того, как JP Morgan снизил целевую цену активов Inditex на 6,5% (с 38 до 35,5 евро за акцию). Это снижение стоимости, по мнению аналитика XTB Хавьера Уронеса, стало одной из причин обрушения.

«Цена акций упала на 7%, до 25 евро, - уровня, которого мы не видели у этой компании с 2015-го. Борьба на международном рынке между текстильными компаниями Азии и Европы продолжается», - предупреждает эксперт.