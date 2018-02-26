Испания: стоимость акций Inditex на бирже рухнула на 7%
Стоимость акций компании Inditex рухнула в минувшую пятницу на 7,06%, достигнув минимума за последние три года - около 25 евро за акцию.
Таким образом, компания потеряла за один день 5921 млн евро рыночной капитализации, пишет espanarusa.com.
Акции гиганта текстильного рынка прежде чем упасть до минимума (24,75 евро), выросли в цене на 0,2% - до 26,97 евро, однако в середине торгов они начали терять в стоимости.
Обрушение акций Inditex произошло после того, как JP Morgan снизил целевую цену активов Inditex на 6,5% (с 38 до 35,5 евро за акцию). Это снижение стоимости, по мнению аналитика XTB Хавьера Уронеса, стало одной из причин обрушения.
«Цена акций упала на 7%, до 25 евро, - уровня, которого мы не видели у этой компании с 2015-го. Борьба на международном рынке между текстильными компаниями Азии и Европы продолжается», - предупреждает эксперт.