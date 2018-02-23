Испания: столкновения в Бильбао

Пятница, 23 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: столкновения в Бильбао

В Бильбао произошли столкновения между футбольными фанатами московского «Спартака» и баскского «Атлетика».

Один из стражей порядка погиб в результате инфаркта. Есть раненые. Мэр города жестко отреагировал на произошедшее. «Мы не хотим вас здесь видеть! Никакой толерантности. За нее приходится платить…», - написал мэр Бильбао Хуан Мари Абурто в Twitter.

Накануне матча испанская пресса писала о «страшных русских фанатах», которые едут в Бильбао. Газеты называли их «самыми агрессивными футбольными болельщиками в Европе». В городе были усилены меры безопасности. Во избежание инцидентов мэрия Бильбао увеличила число полицейских на улицах города, пишет noticia.ru.

Дополнительные силы включали 500 агентов полиции Страны Басков, 100 сотрудников муниципальной полиции и 200 сотрудников охранных организаций, которые должны были дежурить на спортивных объектах. В Бильбао ждали около 2500 российских болельщиков. Кроме того, на стадионе «Сан-Мамес» также готовились к тому, что часть фанатов попытается попасть на матч без входных билетов.

Однако все эти меры не остановили ультрас. Жесткие столкновения произошли в окрестностях стадиона. Беспорядки начались около 19:30, когда несколько сотен фанатов «Спартака» прибыли к стадиону. Их сопровождали восемь фургонов со стражами порядка. У стадиона болельщиков поджидали фанаты «Атлетика», у которых позже были изъяты палки, молотки, куски арматуры, камни.

Последствия оказались трагичными: скончался один из полицейских - 51-летний уроженец Страны Басков. Как позже выяснилось - от остановки сердца. Полиция задержала девять человек: пять басков, троих русских и одного поляка.

Задержанным россиянам - от 27 до 37 лет. Свои соболезнования семье погибшего выразили местные власти и премьер-министр Испании Мариано Рахой. Также сообщается по крайней мере о двоих пострадавших россиянах. Один госпитализирован с легкой черепно-мозговой травмой. У другого травмирована рука, но от госпитализации он отказался.

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