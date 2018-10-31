Испания: страховки на велосипеды

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка выступил с предложением ввести обязательное страхование для владельцев велосипедов, которые, на его взгляд, не только выступают в роли жертв при дорожно-транспортных происшествиях, но и сами могут вызвать аварийную ситуацию на дорогах. Это нововведение может коснуться не только велосипедов, но и новых транспортных средств – к примеру, электрических самокатов, на которых местные жители и туристы передвигаются по улицам городов, пишет espanarusa.com.

На встрече с представителями ассоциаций жертв ДТП, состоявшейся в Министерстве внутренних дел, Марласка заявил, что изменения в регламенте дорожного движения должны помочь в борьбе с так называемой жестокостью на дорогах. При определенных обстоятельствах водители самокатов и велосипедов могут представлять серьезную угрозу для пешеходов, которым они способны нанести травмы различной степени тяжести.

Пока еще неизвестно, когда этот проект, который пока еще не материализовался на бумаге, может обрести силу закона. Если же это произойдет, то рынок страхования пополнился миллионами новых клиентов. Некоторые страховые компании уже решили сыграть на опережении событий и предлагают страховки для велосипедов по цене от €37 в год.