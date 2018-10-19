Испания: страна долгожителей

"В 2040 году Испания может занять место Японии как страны с самой высокой продолжительностью жизни, - сообщает австрийское издание Kurier. - Согласно исследованию, опубликованному в среду в научном журнале The Lancet, средняя продолжительность жизни в этой южноевропейской стране может составить 85,8 года".

Также в десятку стран с максимальной продолжительностью жизни по прогнозам ученых войдут Сингапур и Швейцария (в этих странах продолжительность жизни также превысит 85 лет), Португалия, Италия, Израиль, Франция, Люксембург и Австралия, пишет inopressa.ru.

"В сравнении с 2016 годом США упадут в рейтинге с 43-го на 64-е место (с продолжительностью жизни в 79,8 года), а Китай за этот же временной промежуток улучшит свои позиции, поднявшись с 68-го на 39-е место (с продолжительностью жизни в 81,9 года)", - говорится в статье.

В конце рейтинга окажутся африканские государства, такие как ЦАР, Лесото, Сомали и Зимбабве, где средняя продолжительность жизни будет ниже 65 лет. В ходе исследования ученые изучили развитие 250 причин смертности и данные 195 стран.

"Было обнаружено, что высокое кровяное давление, слишком высокий индекс массы тела, высокий уровень сахара в крови, курение и употребление алкоголя относятся к наиболее серьезным факторам преждевременной смерти", - передает Kurier.