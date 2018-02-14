Испания - страна, где россияне чаще всего открывают банковские счета

Среда, 14 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания - страна, где россияне чаще всего открывают банковские счета

По состоянию на 31 декабря 2017 года у россиян было открыто более 116 тыс. банковских счетов за рубежом.

Это на 18% больше, чем годом ранее (98 тыс.). В число стран, где россияне чаще всего открывают зарубежные счета, вошла Испания.

Соответствующую информацию RT предоставили в Федеральной налоговой службе (ФНС). В ведомстве также рассказали, в каких зарубежных странах граждане открывают счета чаще всего.

«Согласно представленным в 2017 году физическими лицами - резидентами уведомлениям об открытии счетов в банках за пределами территории России, всего было открыто около 27,2 тыс. счетов, при этом наибольшее количество счетов открыто в банках Швейцарии, Испании, Великобритании, Германии, США», - сказали в ФНС.

В федеральной службе добавили, что в докризисном 2013 году россияне представили в налоговые органы более 17,5 тыс. уведомлений об открытии счетов за рубежом. Таким образом, в 2017 году жители страны представили на 55% больше уведомлений об открытии счетов за границей, чем в 2013 году, пишет noticia.ru.

ФНС России в 2016 году подписала многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией по налоговым делам (МСАА). Документ предоставляет странам-участникам возможность автоматического обмена данными о финансовых операциях граждан и компаний.

«Более 70 стран заявили о готовности начала обмена информацией с Россией уже в 2018 году, некоторые страны присоединятся к обмену в 2019 году... Участие ФНС России в международном обмене финансовой информацией позволит выйти на новый уровень борьбы с трансграничным уклонением от налогообложения и сокрытием активов за рубежом, повысить качество риск-анализа и отбора объектов для налогового контроля», - говорится в сообщении ведомства.

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