Испания: студент погиб в Андалусии, пытаясь сделать селфи

Молодой человек упал с моста Puente de Lata в Дуркале (Гранада).

Известно, что Женаро Мельгисо проезжал мимо железнодорожного моста на машине с братом и попросил остановиться, чтобы сделать селфи. Он забрался на конструкцию, но, делая снимок, сорвался в пропасть с высоты 50 м и разбился, пишет noticia.ru.

Молодой человек изучал историю искусств и играл в местной группе Amigos de la Música de Dúrcal.