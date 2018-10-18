Испания: суд изучает данные об имуществе Гальярдона

Расследование связано с покупкой колумбийской компании Inassa водопроводной компанией Canal de Isabel II в 2001 году. Помимо Гальярдона, суд также изучает источники дохода бывшего главы железнодорожной компании Adif Хуана Браво и экс-советника администрации Карлоса Майора Ореха. Все трое предстали перед судом за нарушения, выявленные в процессе заключения сделки с колумбийской компанией, пишет noticia.ru.

В 2001 году региональное правительство Мадридского сообщества, которое на тот момент возглавлял Гальядрон, согласовало совершение сделки. По «делу Лесо» также дали показания бывшие члены Управляющего совета государственной водопроводной компании.

Судья принял решение подать запрос в минюст, полагая, что в процессе приобретения Inassa имели место многочисленные нарушения и подкупы чиновников. Гальярдон в своих показаниях заявил, что сделка была абсолютно законной, а также опроверг подозрения в получении взяток. Он также отметил, что считает покупку компании за 73 млн долларов хорошим решением, и подчеркнул, что для проведения операции были представлены все необходимые документы. Его коллеги также заявили в суде, что они дали свое согласие на основании представленной технической документации.

Кроме этого, минюст предоставил суду информацию по другим девяти обвиняемым, проходящим по «делу Лесо», включая главного подсудимого Игнасио Гонсалеса, его родственников и партнеров.