Испания: суд изучает данные об имуществе Гальярдона

Четверг, 18 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: суд изучает данные об имуществе Гальярдона

Министерство юстиции представило по запросу испанского суда доклад по имуществу бывшего главы ведомства и бывшего мэра Мадрида Альберто Руиса-Гальярдона.

Расследование связано с покупкой колумбийской компании Inassa водопроводной компанией Canal de Isabel II в 2001 году. Помимо Гальярдона, суд также изучает источники дохода бывшего главы железнодорожной компании Adif Хуана Браво и экс-советника администрации Карлоса Майора Ореха. Все трое предстали перед судом за нарушения, выявленные в процессе заключения сделки с колумбийской компанией, пишет noticia.ru.

В 2001 году региональное правительство Мадридского сообщества, которое на тот момент возглавлял Гальядрон, согласовало совершение сделки. По «делу Лесо» также дали показания бывшие члены Управляющего совета государственной водопроводной компании.

Судья принял решение подать запрос в минюст, полагая, что в процессе приобретения Inassa имели место многочисленные нарушения и подкупы чиновников. Гальярдон в своих показаниях заявил, что сделка была абсолютно законной, а также опроверг подозрения в получении взяток. Он также отметил, что считает покупку компании за 73 млн долларов хорошим решением, и подчеркнул, что для проведения операции были представлены все необходимые документы. Его коллеги также заявили в суде, что они дали свое согласие на основании представленной технической документации.

Кроме этого, минюст предоставил суду информацию по другим девяти обвиняемым, проходящим по «делу Лесо», включая главного подсудимого Игнасио Гонсалеса, его родственников и партнеров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португальцы стали жить дольше

      Данные приводит Национальный институт статистики (INE).

      Подробнее

    • Много ли в Португалии полиглотов

      Цифры обнародованы Евростатом.

      Подробнее

    • В Испании растет трудовая мобильность

      При отсутствии возможностей для трудоустройства многие испанцы выбирают переезд в другой город или даже за пределы страны.

      Подробнее

    • Испания: суд изучает данные об имуществе Гальярдона

      Министерство юстиции представило по запросу испанского суда доклад по имуществу бывшего главы ведомства и бывшего мэра Мадрида Альберто Руиса-Гальярдона.

      Подробнее

    • Италия: в Риме прошел показ фильма "Собибор"

      Итальянская премьера картины собрала полный зал.

      Подробнее

    • Гражданки Италии получат право выходить на пенсию в 58 лет

      В пенсионную реформу Италии были снова внесены изменения.

      Подробнее

    • Таксист Uber похитил пассажирку

      Таксист выбросил спящую пассажирку на обочину и заработал на ней тысячу долларов.

      Подробнее

    • Столетняя британка вышла замуж

      Столетняя жительница Великобритании Нора Уиткисс (Norah Witkiss) сыграла свадьбу с возлюбленным, который моложе ее на 26 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья