Испания: Symphony of the Seas совершит первый рейс

Из Малаги в Барселону отправился самый большой в мире круизный лайнер под названием Symphony of the Seas, принадлежащий компании Royal Caribbean. Из порта Барселоны, который является местом прописки судна, лайнер совершит свой первый рейс 7 апреля. В Малаге проходила его презентация, сопровождавшаяся красочным фейерверком, пишет espanarusa.com.

Практически все показатели Symphony of the Seas имеют рекордные значения для этого типа судов, которые пользуются все большей популярностью у туристов из разных стран. Его водоизмещение составляет более 230 тысяч тонн, длина палубы - 362 метра, а максимальная скорость - 22 узла (порядка 40 км/ч). На борту лайнера располагаются 19 бассейнов, 10 джакузи, 24 лифта и 2775 кают. Symphony of the Seas может принять до 6680 пассажиров и 2200 членов экипажа, включая обслуживающий персонал. Здесь находятся фитнес-центр, спа, казино и парк, насчитывающий 12 тысяч тропических деревьев. Новинкой - также гигантских размеров - является номер «люкс» площадью 125 кв. м с горкой для детей, собственным мажордомом, детской комнатой, бильярдом, 3D-кинозалом и балконом.

С 7 апреля и до октября новый лайнер будет совершать путешествия продолжительностью в одну неделю с заходами в порты Пальмы, города французского Прованса, Флоренцию, Пизу, Рим и Неаполь. В октябре Symphony of the Seas отправится в Майами, где также будет осуществлять недельные круизы по Карибскому морю.