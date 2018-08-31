Испания: таксист и водитель Cabify подрались на заправке

Пятница, 31 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: таксист и водитель Cabify подрались на заправке

В Барселоне на заправке, произошла стычка между таксистом и водителем, работающим на Cabify.

Как сообщили в Cabify, водитель стал объектом нападок со стороны таксиста. Компания подала заявление в полицию.

Инцидент произошел утром, когда автомобиль Cabify был припаркован на Пасео Марагаль. По словам водителя, таксист подъехал к его машине, сначала ударил по ней рукой, не выходя из своего автомобиля, а после поцарапал ее, пишет noticia.ru.

Водитель VTC последовал за таксистом до заправки, чтобы записать его регистрационный номер, а также предложить подписать мировое соглашение.

Таксист отказался и, по словам пострадавшего, ударил его в лицо, когда тот фотографировал номер.

Свидетели подтверждают, что инициатором конфликта был таксист, но также отмечают, что оба мужчины активно наносили друг другу удары, пока их не разняли посторонние люди.

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