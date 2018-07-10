Испания: Telefónica вошла в рейтинг «пятизвездочных компаний»

Телекоммуникационный гигант попал в рейтинг вместе с такими компаниями как Roche, BAT, AB Inbev, BT, Imperial Brands и Gea и стал единственным представителем Испании в самой высокой категории. Другие испанские организации: BBVA, Grifols и Prosegur получили от Morningstar по 4 звезды. Ранее Telefónica также относилась к этой категории. Поднять рейтинг ей удалось, благодаря сокращению затрат на 11% в мае и июне, пишет noticia.ru.

С другой стороны, Telefónica потеряла на бирже 5% по сравнению с прошлым годом. Эксперты Morningstar оценивают акции компании в 13 евро, что на 68,6% выше их стоимости на бирже на прошлой неделе.

В рейтинговом агентстве отмечают, что Telefónica лидирует на европейском рынке по конвергентным услугам и повышает конкурентоспособность в области широкополосного соединения. Кроме того, испанская компания упрочила свои позиции, благодаря покупке немецкой E-Plus и бразильской GVT.

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