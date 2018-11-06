Испания: Тенерифе и Гран-Канария станут одним островом

Вторник, 06 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Тенерифе и Гран-Канария станут одним островом

Динамика движения островов Гран-Канария и Тенерифе говорит о том, что они сближаются и в будущем могут соединиться.

Как сообщают эксперты из Университета Севильи и Университета Кадиса, слияние произойдет лишь через несколько миллионов лет.

Поведение этих двух зон Канарского архипелага не было основной целью исследования, опубликованного в журнале Journal of Geodynamics, однако ученые заметили, что процесс сближения двух островов имеет место, а его причиной может быть разлом.

Расстояние между Гран-Канария и Тенерифе составляет около 64 км, а их движение измеряется миллиметрами, поэтому прежде чем они достигнут друг друга пройдет не один миллион лет, пишет noticia.ru.

Кроме того, исследование геодинамических процессов показало, что в районе вулкана Тейде на острове Тенерифе происходит деформация и вулкан постепенно проседает в глубину. Этот процесс начался с 2004 года, когда была зафиксирована значительная сейсмическая активность. После этого в разных точках Тенерифе было установлено нескольких станций GPS, которые помогли установить, что ежегодно вулкан опускается на несколько миллиметров, а в северо-восточной части также была обнаружена расширяющаяся трещина.

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