Испания: торнадо в Жироне нанес ущерб на миллионы евро

Среда, 17 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: торнадо в Жироне нанес ущерб на миллионы евро

7 января по северо-востоку Каталонии пронесся торнадо.

Сильнее всего пострадал муниципалитет Систелья (Жирона), где сумма ущерба составила более 2,7 миллиона евро.

Власти Систельи сообщают, что от последствий торнадо пострадали 52 семьи, одна из которых осталась без крыши над головой. Еще один дом был разрушен частично. Также ыли повреждены 12 общественных зданий, однако, основной удар пришелся на частный фонд. Пострадало пять фермерских хозяйств, школа, мэрия, футбольное поле и общественный центр, пишет noticia.ru.

Мэрия города намерена провести работу по включению участков, поврежденных торнадо, в «зону катастрофы», чтобы потерпевшие, у которых не было страховки, могли получить помощь.

В Систелье уже начались работы по восстановлению. Тем, кто пострадал от торнадо, в мэрии бесплатно выдают разрешения на ведение строительных работ.

Власти Жироны пообещали разработать программу помощи для ремонта зданий и общественных мест, а также для содействия частным лицам.

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