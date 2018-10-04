Испания: трое пьяных мужчин уснули в машине

Утром в воскресенье двое велосипедистов, двигавшиеся по трассе, соединяющей Ла-Салут и Сентменат (Барселона) обратили внимание на стоящую машину, в которой находилось три человека.

Водитель и двое пассажиров уснули прямо на стоп-линии.

Велосипедисты снимали происходящее на видео. Автомобиль стоял на 24-м километре трассы в своей полосе с включенным двигателем, пишет noticia.ru.

Очевидцы вызвали Мосос-д'Эскуадра, которые провели тест на содержание алкоголя. Алкометр показал, что все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

Содержание спирта в выдыхаемом воздухе у водителя составило 0,66 мг на литр, что считается преступлением против безопасности на дороге.